ആയിരക്കണക്കിന് ആദിവാസികളുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് നീക്കിയെന്ന് പ്രകാശ് രാജ്
കർണാടകയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടൻ പ്രകാശ് രാജും രംഗത്തെത്തി. കൊടക് ജില്ലയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം. കർണാടകയിലെ 23 ജില്ലകൾ സന്ദർശിച്ചതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആദിവാസികളുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് തെറ്റായി നീക്കം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെപ്പോലും മരിച്ചവരായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നും പ്രകാശ് രാജ് ആരോപിച്ചു.
വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എവിടെ സമീപിക്കണമെന്നോ പലർക്കും അറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊടകിലെ ചില മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകളും വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഫോം ഏഴ് ഉപയോഗിച്ച് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അപേക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രകാശ് രാജ് ആരോപിച്ചു.
ശബ്ദമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ കർണാടകയിലെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പണ്ട് മുതലകളെ പേടിക്കാതിരുന്നയാള്ക്ക് ഇപ്പോള് പാറ്റകളെ പേടിയാണെന്ന് മോദിയെ പരിഹസിച്ച് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു.