മീറ്റർ റീഡർമാർ സമരത്തിന് ഇല്ല: വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച വിജയം
തിരുവനന്തപുരം: മീറ്റർ റീഡർമാർ ഇനി സമരത്തിന് ഇല്ല. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്മുമായി നടത്തിയ ചർച്ച വിജയം. വിഷയങ്ങൾ അനുഭവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കും എന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്. മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ വിഷയം പഠിക്കാൻ ഒരു സമിതിയെ നിശ്ചയിക്കും. ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഇന്നു നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. വിവിധ യൂണിയനുകൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ മീറ്റർ റീഡർമാരെ തിരിച്ചെടുക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
മീറ്റർ റീഡർമാർ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് സമരം പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതലാണ് കെഎസ്ഇബിയിലെ ഒരു വിഭാഗം മീറ്റർ റീഡർമാർ സമരം ആരംഭിച്ചത്. വേതനവർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിനൊപ്പം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് (ആർഎംഡി) കൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിച്ചതാണ് പ്രധാന തർക്കവിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. ആർഎംഡി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഓരോ വീട്ടിലും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ നിലപാട്.
ഇതിനായി ഒരു വീട്ടിൽ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടിവരുമെന്നും ചില മീറ്ററുകളിൽ ആർഎംഡി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യമില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ അധിക ജോലിഭാരത്തിന് ആനുപാതികമായി വേതനം വർധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കെഎസ്ഇബി മാനേജ്മെന്റുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സമരം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.