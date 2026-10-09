പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനും തിരിച്ചടി; ഇ ഡി നൽകിയ കത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
CMRL -എക്സാലോജിക് ഇടപാടിൽ, പിണറായി വിജയനും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഹൈകോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് സുപ്രധാനതീരുമാനം. അഴിമതി നിരോധനം നിയമം ചുമത്തി പിണറായി വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി ഡിജിപിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.
പിണറായി വിജയൻ, പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്നും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു ഇഡിയുടെ ആവശ്യം. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താതെ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം. പൊതുപ്രവർത്തകൻ കെ എം ഷാജഹാന്റെ ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേസില് പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണ് നിലവില് നടക്കുന്നത്. എന്നാല് ഹൈക്കോടതി കേസെടുക്കാന് നിര്ദേശിച്ചതോടെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യേണ്ടിവരും.
അതേസമയം മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാസപ്പടി കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കടന്നു. ഇ ഡി പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഹവാല ഇടപാടിൽ ഉൾപ്പടെ പങ്ക് സംശയിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നത്.