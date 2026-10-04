അനുനയ നീക്കം ഫലം കണ്ടു; വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട രാജി സന്ദേശം പിൻവലിച്ച് കൗൺസിലർ ആർ ശ്രീലേഖ
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ കൗൺസിലർ ആർ ശ്രീലേഖയുടെ രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്. കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ മുൻ ഡി ജി പി ആർ ശ്രീലേഖ രാജി സന്ദേശം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു. ശാസ്തമംഗലം വാർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട സന്ദേശമാണ് പിൻവലിച്ചത്. പിന്മാറ്റം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുനയ നീക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണെന്നാണ് സൂചന.
ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയായിരുന്നു ആർ ശ്രീലേഖയുടെ രാജി പ്രഖ്യാപനം. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിൽ തന്നെ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്താവുന്ന രാജി ഒടുവിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചു. ആർ ശ്രീലേഖയുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന് നേതാക്കൾ വഴങ്ങിയെന്നാണ് വിവരം. രാജിയിൽ നിന്ന് ശ്രീലേഖ പിന്മാറിയതോടെ രാജിക്കത്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ മേയർ വി വി രാജേഷ് ഇന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ശ്രീലേഖയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ശാരീരികാസ്വസ്ഥത മൂലം കൗൺസിലറുടെ ജോലി ശരിയായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ശ്രീലേഖ ചെയ്തതെന്ന് എസ് സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ശ്രീലേഖയുടേത് രാഷ്ട്രീയ നാടകം എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്, സിപിഐഎം നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.