എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാപ്പച്ചി നോക്കിക്കോളും; അപകടശേഷവും കൂസലില്ലാതെ പ്രതി: കർശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി പൊലീസ്

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാപ്പച്ചി നോക്കിക്കോളും; അപകടശേഷവും കൂസലില്ലാതെ പ്രതി: കർശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി പൊലീസ്
കൊച്ചി: നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് റോഡിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ കർശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി പൊലീസും ഗതാഗത വകുപ്പും. പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് മദ്യലഹരിയിൽ സുഹൈൽ സജീവ് എന്ന 19 വയസ്സുകാരൻ ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പർ കാർ മൂന്നുപേർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചത്. വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക, പാലക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക, കർണാടക സുള്ള്യ സ്വദേശി ഇയാസ് എന്നിവർ തൽക്ഷണം മരിച്ചു. മൂവർക്കും 21 വയസാണ്. പ്രതി സുഹൈൽ സജീവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ മനപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്തു.
നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മൂന്ന് ബാറുകളിൽ കയറി പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. സുഹൃത്തിനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്രതിയെത്തിയത്. വിമാനം എത്തുന്ന സമയം 2.40 ആയതിനാൽ വീണ്ടും ബാറുകളിൽ പോയി മദ്യപിച്ചു.
തൃക്കാക്കര കരകൗശല വിൽപനശാലയിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മരിച്ച മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും. സ്ഥാപനത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം രാത്രിയിൽ ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങിവരവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ഇഹാ ഡിസൈന്സിന്റെ ഉടമ നൂഹ സജീവിന്റെയും സജീവ് ജമാലിന്റെയും മകനാണ് സുഹൈൽ സജീവ്.
അപകടത്തിനുശേഷം ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരോട് സുഹൈൽ പറഞ്ഞത് 'വാപ്പച്ചി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളും' എന്നാണ്. കേസിൽ കർശന നടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ പറഞ്ഞു. മരിച്ച ഗോപികയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അങ്കമാലി എൽ എഫ് ആശുപത്രിയിലും ഇയാസ് ദേവിക എന്നിവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും നടക്കും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.