ഗ്വാളിയോർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ലോറിയിടിച്ച് 12 തീർത്ഥാടകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഭേദിച്ച് വാഹനം കടന്നതെങ്ങനെ
ഗ്വാളിയോർ (മധ്യപ്രദേശ്): മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറിലുള്ള ശീലാദേവി (ശീതളാ മാതാ) ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഭക്തജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ഇടിച്ചുകയറി 12 തീർത്ഥാടകർ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 27 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:30ഓടെയായിരുന്നു നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ചിന്നൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന, നെല്ല് കയറ്റിയ വലിയ ലോറിയാണ് ഭക്തരുടെ മേൽ പാഞ്ഞുകയറിയത്. കുത്തിറക്കത്തിൽ വെച്ച് ലോറിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന ലോറി എങ്ങനെ കടന്നുകയറി? (പ്രധാന ചോദ്യം):
ഈ റൂട്ടിൽ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് കർശനമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാണ്. പ്രദേശത്ത് പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകളും ചെക്ക്പോസ്റ്റും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തകർത്തുക്കൊണ്ട് ലോറി എങ്ങനെ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അതോ ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണോ അപകടകാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആർ.ടി.ഒ (RTO) സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തിവരുന്നു.