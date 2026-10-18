രാജ്യത്ത് കരിമ്പ് അധിഷ്ഠിത എഥനോൾ നിരോധിച്ചു; പഞ്ചസാര ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനായി നീക്കം
ന്യൂഡൽഹി: കരിമ്പ് അധിഷ്ഠിത എഥനോൾ നിരോധിച്ച് ഇന്ത്യ. ആഭ്യന്തര പഞ്ചസാര വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കരിമ്പ് നീര്, സിറപ്പ്, പാനി എന്നിവയിൽ നിന്ന് എഥനോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഥനോൾ കലർത്തിയ പെട്രോൾ രാജ്യവ്യാപകമായി നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വൻതോതിൽ കരിമ്പും ചോളവും എഥനോൾ നിർമാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
പഞ്ചസാര വിതരണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചോളം അധിഷ്ഠിത എഥനോളിന് നൽകിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2025-26 പഞ്ചസാര സീസണിലെ ഉൽപാദനം പ്രാഥമികമായി കണക്കാക്കിയതിനെക്കാൾ ഏകദേശം 11 ശതമാനം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നിർദിഷ്ട നിയന്ത്രണം വരുന്നത്. പ്രധാന ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിളരോഗങ്ങൾ, വെള്ളക്കെട്ട്, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ എന്നിവയും ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും വരൾച്ചാ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പഞ്ചസാര ലഭ്യതയും നിലവിൽ പരിമിതമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് അവസാനിച്ച സീസണിൽ ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ടൺ പഞ്ചസാരയാണ് എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിനായി മാറ്റിവച്ചത്. ഇത് ആകെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഏകദേശം 10 ശതമാനമാണ്. 2026-27 പഞ്ചസാര സീസൺ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാരയുടെ തുടക്ക ശേഖരം ഏകദേശം 37.5 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു. മുൻവർഷം ഇത് ഏകദേശം 50 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു.
എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ വിഹിതം 2022-23ൽ ഏകദേശം 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2025-26ൽ 9 ശതമാനത്തോളമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
2025-26 സീസണിലെ ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര ഉൽപാദനം ആദ്യം ഏകദേശം 343 ലക്ഷം ടണ്ണായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, എഥനോളിനായി മാറ്റിവച്ച പഞ്ചസാര ഉൾപ്പെടെ, ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് ഏകദേശം 306 ലക്ഷം ടണ്ണായി പുതുക്കി കണക്കാക്കി. നിർദിഷ്ട നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ, കൂടുതൽ കരിമ്പ് എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിന് പകരം പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.