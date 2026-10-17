ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; നാല് മരണം: നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
Oct 17, 2026, 10:41 IST
രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് നാല് യാത്രക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദാരുണമായ ഈ അപകടമുണ്ടായത്. യാത്രാമധ്യേ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മറിയുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സ തുടരുകയാണ്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഗതാതത തടസ്സം നേരിട്ടെങ്കിലും അധികൃതരെത്തി സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.