സി.ജെ.പി.യുടെ 'തിരങ്ക' മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി കണാട്ട് പ്ലേസ് സെൻട്രൽ പാർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട് എന്ത്?
സി.ജെ.പി. (കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) പ്രഖ്യാപിച്ച 'ലഹ്റ ദോ തിരങ്ക' (Lehra Do Tiranga) മാർച്ചിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി കണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് (ഒക്ടോബർ 16, 17 തീയതികളിൽ) പൊതുജനങ്ങൾക്കായി അടച്ചിട്ടു. ഭരണപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പാർക്ക് അടച്ചിടുന്നുവെന്നാണ് ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ (NDMC) അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം:
കണാട്ട് പ്ലേസ് പ്രദേശത്ത് എല്ലാത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വ്യാപാരി നൽകിയ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സി.ജെ.പി.യുടെ മാർച്ച് തടയാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല. അതേസമയം, ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പാക്കാനും ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സി.ജെ.പി. സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണാട്ട് പ്ലേസ് സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ ദേശീയ പതാകയേന്തി മാർച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.