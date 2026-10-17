ഡൽഹി തിരംഗ പ്രതിഷേധം; കണാട്ട് പ്ലേസിലെ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്: ആവർത്തിച്ചാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ന്യൂഡൽഹിയിലെ കണാട്ട് പ്ലേസിൽ അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തിയ 'തിരംഗ' മാർച്ചും പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് നിരവധി എഫ്.ഐ.ആറുകൾ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് ഒത്തുകൂടുകയും, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് നടപടി. കുറ്റം ആവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയിലെ (SIR) ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചുമാണ് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ കണാട്ട് പ്ലേസിൽ മാർച്ചും പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും, സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ അടക്കമുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കണാട്ട് പ്ലേസ് ഔദ്യോഗിക പ്രതിഷേധ സ്ഥലമല്ലാത്തതിനാലും, ഗതാഗത തടസ്സവും ജനക്കൂട്ടവും വലിയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.