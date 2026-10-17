പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവ അന്തരിച്ചു
Oct 17, 2026, 12:17 IST
പ്രമുഖ തമിഴ് ചലച്ചിത്ര സംഗീതസംവിധായകനും ഗായകനുമായ ദേവ (75) ചെന്നൈയിൽ അന്തരിച്ചു. രാവിലെ 8.30-ഓടെ സൂര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ. മരണകാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തേനിസൈ തെൻട്രൽ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആരാധകരും സിനിമാലോകവും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
1950 നവംബർ 20-ന് ദേവനേശൻ ചൊക്കലിംഗം എന്ന പേരിൽ ജനിച്ച ദേവ, തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രമുഖ സംഗീതസംവിധായകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. തനതായ ഈണങ്ങൾ, നാടൻ പാട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഗീതം, മുഖ്യധാരാ സിനിമകളിൽ ഗാന സംഗീതത്തിന്റെ ജനപ്രീതിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കരിയറിൽ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം സിനിമകളിലായി നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്