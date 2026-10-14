കർഷക സമരം; മുംബൈ-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ ഗതാതതം സ്തംഭിച്ചു: പാത അടച്ചിട്ടതായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഗൂഗിൾ മാപ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ്
Oct 14, 2026, 14:05 IST
മഹാരാഷ്ട്ര-കർണാടക അതിർത്തിയിലെ കോഗ്നൊളി ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മുംബൈ-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ (എൻ.എച്ച് 48) ഗതാതതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. കരിമ്പിന്റെ വില വർദ്ധനവ്, എഥ്നോൾ നിരക്ക് തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കർഷകർ സമരം ചെയ്യുന്നത്.
സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന്, വാഹനയാത്രക്കാർ ഈ പാത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പോലീസ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, യാത്രക്കാർ ഈ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി ദേശീയപാതയുടെ ഈ ഭാഗം 'അടച്ചുപൂട്ടിയതായി' (Closed) അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് ഗൂഗിൾ മാപ്സിനോട് ഔദ്യോഗികമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യാത്രക്കാർക്കായി ബദൽ പാതകളും അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.