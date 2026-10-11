ഡൽഹിയിലെ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിദ്യാർഥികളെയും സ്ത്രീകളെയും മർദിച്ച സംഭവം; നാല് ഹിന്ദു രക്ഷാദൾ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ
ന്യൂഡൽഹി: കോക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിദ്യാർഥികളെയും സ്ത്രീകളെയും മർദിച്ച കേസിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സംഘടനയായ ഹിന്ദു രക്ഷാദളിന്റെ നാല് പ്രവർത്തകരെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 10-ന് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ മാർഗിൽ വിദ്യാർഥികളെയും സ്ത്രീകളെയും സംഘം ചേർന്ന് മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് നടപടി.
രാമൻ സെയ്നി (50), വിവേകാനന്ദ് എന്ന വിവേക് (32), കപിൽ കുമാർ (27), രവീന്ദർ സിങ് എന്ന ഗോവിന്ദ് ഹിന്ദു (35) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവർ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയായ ഹിന്ദു രക്ഷാദളിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. കമലാ മാർക്കറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
വൈറലായ ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് നടപടിയും
പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഒക്ടോബർ 10-ന് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സംഘടിക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയാണ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. പെൺകുട്ടികളടക്കമുള്ള വിദ്യാർഥികളെ തള്ളിയിടുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. യൂണിഫോമിലുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അക്രമം നടക്കുന്നതെന്നും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. വ്യാപകമായ കസ്റ്റഡി നടപടികൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അക്രമം നടന്ന സ്ഥലം ഡി.ഡി.യു മാർഗ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
This is horrific!— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
With such a heavy police deployment across every inch of Central Delhi, how can a mob suddenly appear out of nowhere and beat peaceful protesters?
Were they intentionally given a free hand to do so?@DelhiPolice must answer! pic.twitter.com/A6aPRILlqU
സംഭവത്തിൽ ആരും നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും, പ്രതികൾ ഡൽഹി-എൻ.സി.ആർ വിട്ട് ഒളിവിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്വമേധയാ (സ്യുമോട്ടോ) കേസെടുത്ത് നാലുപേരെയും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധം ശക്തം
വിദ്യാർഥികൾ ക്രൂരമായി മർദിക്കപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും വിവിധ വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകളും വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബി.ജെ.പി-ആർ.എസ്.എസ് ഗുണ്ടകൾ പെൺകുട്ടികളെ മർദിക്കുകയാണെന്നും സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അക്രമികൾക്ക് പൊലീസ് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്നും സി.ജെ.പി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഡൽഹി പോലീസും ആർ.എസ്.എസ്-ബി.ജെ.പി സംഘവും യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആരോപിച്ചു. സമരം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുംതോറും വിദ്യാർഥികളുടെ രോഷം ഇരട്ടിക്കുകയേ ഉള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, ഐസ (എ.ഐ.എസ്.എ) തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനെതിരെയും ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെയും രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു