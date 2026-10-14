ലഡാക്കിലെ 28 സ്ഥലങ്ങളുടെ നാമകരണം: ചൈനയുടെ എതിർപ്പ് തള്ളി ഇന്ത്യ; ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
Oct 14, 2026, 20:29 IST
ലഡാക്കിലെ 28 തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിൽ പേര് നൽകിയ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ എതിർത്ത ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യവും അഭേദ്യവുമായ ഭാഗമാണെന്നും, ചൈന എത്ര എതിർത്താലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ലഡാക്കിലെ പേരുമാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു ചൈനയുടെ വാദം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജൈസ്വാൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. 2020-ലെ അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളിൽ നിർണായകമായ ഗോഗ്ര, ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ഔദ്യോഗിക നാമകരണമാണ് ഇപ്പോൾ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.