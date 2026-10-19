ട്രെയിനിൽ ഉറക്കെ പാട്ടുവച്ചാൽ ഇനി പിഴ 1000 രൂപ; വിജ്ഞാപനവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവെക്കുന്നതും വീഡിയോ കാണുന്നതും കുറ്റകരമാക്കി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ വിജ്ഞാപനം. ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ പാട്ട് കേൾക്കുകയോ വീഡിയോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. ട്രെയിനിലും റെയിൽവേ പരിസരങ്ങളിലും ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ.
നിയമം ലംഘിച്ചാൽ പിഴയും തടവുമടക്കം ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.സഹയാത്രികരുടെ സമാധാനവും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ജൻ വിശ്വാസ് (നിയമ ഭേദഗതി) ആക്ട് പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്ത റെയിൽവേ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 145 (2) (a) അനുസരിച്ചാണ് നടപടി കൈക്കൊള്ളുകയെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. സഹയാത്രികര്ക്ക് സുഖകരമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാന് മൊബൈല് ഫോണുകള് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യന് റെയില്വേ അഭ്യര്ഥിച്ചു.
ഇതോടെ, ട്രെയിനിൽ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വെക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല കുടുങ്ങുക. പ്ലാറ്റ്ഫോം അടക്കമുള്ള റെയിൽവേ പരിസരങ്ങളിൽ ഫോൺ സ്പീക്കറിലിട്ട് ആളുകളെ ശല്യപ്പെട്ടുത്തുവരും കുടുങ്ങും. റെയിൽവേ വളപ്പിലോ ട്രെയിനിലോ സ്പീക്കർ മോഡിൽ സംസാരിക്കുകയോ പാട്ടുകളും വീഡിയോകളും കേൾക്കുകയോ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ 1,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും റെയിൽവേ വളപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷവും ലംഘനം തുടർന്നാൽ 6 മാസം വരെ തടവോ 5,000 രൂപ പിഴയോ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കോടതിയിലേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.