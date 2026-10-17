തെണ്ണിസൈ തെന്ദ്രൽ ദേവയുടെ സംഗീതം; തമിഴ് ഗാനലോകത്ത് ഇന്നും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന 10 എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റുകൾ

By  Metro Desk Oct 17, 2026, 21:26 IST
Deva

തമിഴ് ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്ത് 'തെണ്ണിസൈ തെന്ദ്രൽ' എന്ന വിശേഷണത്തോടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസ സംഗീതസംവിധായകൻ ദേവയുടെ പാട്ടുകൾക്ക് മലയാളികളുടെ ഇടയിലും വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. 90-കളിലെ തമിഴ് സിനിമാ സംഗീതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദേവയുടെ മാസ്മരിക ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മ്യൂസിക് പ്ലേലിസ്റ്റുകളിലെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള 10 എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. അണ്ണാമലൈ (അണ്ണാമലൈ, 1992)

​രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറിലെ വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ അണ്ണാമലൈയിലെ ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൂപ്പർഹിറ്റുകളായിരുന്നു. എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഊർജസ്വലമായ ആലാപനം ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിനെ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.

​2. കോഞ്ച നാൾ പൊറു തലൈവാ (ആശൈ, 1995)

​വസന്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആശൈ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനം മലയാളി സംഗീതാസ്വാദകരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മെലഡിയാണ്. ഹരിഹരന്റെ ശബ്ദമാധുര്യവും ദേവയുടെ ലളിതമായ ഈണവും ഗാനത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയഗാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

​3. മീനമ്മ (ആശൈ, 1995)

​അതേ ചിത്രത്തിലെ തന്നെ ഈ പെപ്പി ഗാനം അക്കാലത്തെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലെയും ഗാനമേളകളുടെയും പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെയും അനുരാധ ശ്രീറാമിന്റെയും ആലാപനം പാട്ടിന് വേറിട്ടൊരു ഉന്മേഷം നൽകുന്നു.

​4. മദൻ മുതൽനിൽ (ആഹാ..!, 1997)

​പ്രണയവും ഗൃഹാതുരതയും തുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ മെലഡി ഹരിഹരന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഒന്നാണ്.

​5. അന്നപൂരണി / താജ്മഹൽ ഒൺട്രു (കണ്ണോടു കാൺബതെല്ലാം, 1999)

​അർജുൻ ചിത്രമായ കണ്ണോടു കാൺബതെല്ലാത്തിലെ ഈ ഗാനം പ്രണയാർദ്രമായ വരികളും സംഗീതവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹരിഹരൻ അനശ്വരമാക്കിയ ഈ ഗാനം കേൾവിക്കാരന് നൽകുന്ന അനുഭൂതി വളരെ വലുതാണ്.

​6. ഏപ്രിൽ മാതത്തിൽ (വാലി, 1999)

​അജിത് ഇരട്ടവേഷത്തിലെത്തിയ 'വാലി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനം റൊമാന്റിക് ഗാനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഹരിണിയും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഈ ഗാനം യുവത്വത്തിന്റെ ആവേശമായി ഇനിയും തുടരുന്നു.

​7. സലോമിയ (കണ്ണെതിരെ തോൺടിനാൽ, 1998)

​ദേവയുടെ ഗാനങ്ങളിലെ നാടൻ ശൈലിയുടെയും കത്ത് റിഥത്തിന്റെയും തനത് സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാസ് നൃത്ത ഗാനമാണിത്. പാർട്ടി പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ ഇന്നും ഈ പാട്ട് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.

​8. എൻവളേ എൻവളേ (നിനൈത്തൻ വന്തായ്, 1998)

​മനോയും അനുരാധ ശ്രീറാമും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഈ റൊമാന്റിക് ഗാനം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തമിഴ് സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഒന്നാണ്. ദേവയുടെ മാസ്മരിക വയലിൻ പശ്ചാത്തലം ഈ പാട്ടിന്റെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നു.

​9. കറുപ്പുതാൻ എനക്കക്ക്‌ പിടിച്ച കളറു (വെട്രി കൊടി കട്ട്, 2000)

​നാടൻ പാട്ടുകളുടെ തനിമ ചോരാതെ ദേവ ഒരുക്കിയ ഒരു ജനപ്രിയ ഗാനമാണിത്. അനുരാധ ശ്രീറാമിന്റെ ശബ്ദവും ഊർജസ്വലമായ ഈണവും ഗാനത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നാടൻ ഹിറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു.

​10. ഉൻ പെർ ചൊല്ല (മിൻസാര കന്ന, 1999)

​വിജയ് ചിത്രമായ മിൻസാര കന്നയിലെ ഈ സങ്കടം തുളുമ്പുന്ന പ്രണയഗാനം ഹരിഹരനും സുജാത മോഹനും ചേർന്ന് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മെലഡി ട്രാക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

​കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ദേവയുടെ ഈണങ്ങൾ തമിഴ് മ്യൂസിക് പ്രേമികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും മായാതെ നിൽക്കും എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക പ്ലേലിസ്റ്റുകളിലെയും ഈ പാട്ടുകളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം.

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