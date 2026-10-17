തെണ്ണിസൈ തെന്ദ്രൽ ദേവയുടെ സംഗീതം; തമിഴ് ഗാനലോകത്ത് ഇന്നും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന 10 എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റുകൾ
തമിഴ് ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്ത് 'തെണ്ണിസൈ തെന്ദ്രൽ' എന്ന വിശേഷണത്തോടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസ സംഗീതസംവിധായകൻ ദേവയുടെ പാട്ടുകൾക്ക് മലയാളികളുടെ ഇടയിലും വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. 90-കളിലെ തമിഴ് സിനിമാ സംഗീതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദേവയുടെ മാസ്മരിക ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മ്യൂസിക് പ്ലേലിസ്റ്റുകളിലെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള 10 എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. അണ്ണാമലൈ (അണ്ണാമലൈ, 1992)
രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറിലെ വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ അണ്ണാമലൈയിലെ ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൂപ്പർഹിറ്റുകളായിരുന്നു. എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഊർജസ്വലമായ ആലാപനം ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിനെ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.
2. കോഞ്ച നാൾ പൊറു തലൈവാ (ആശൈ, 1995)
വസന്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആശൈ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനം മലയാളി സംഗീതാസ്വാദകരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മെലഡിയാണ്. ഹരിഹരന്റെ ശബ്ദമാധുര്യവും ദേവയുടെ ലളിതമായ ഈണവും ഗാനത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയഗാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
3. മീനമ്മ (ആശൈ, 1995)
അതേ ചിത്രത്തിലെ തന്നെ ഈ പെപ്പി ഗാനം അക്കാലത്തെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലെയും ഗാനമേളകളുടെയും പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെയും അനുരാധ ശ്രീറാമിന്റെയും ആലാപനം പാട്ടിന് വേറിട്ടൊരു ഉന്മേഷം നൽകുന്നു.
4. മദൻ മുതൽനിൽ (ആഹാ..!, 1997)
പ്രണയവും ഗൃഹാതുരതയും തുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ മെലഡി ഹരിഹരന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഒന്നാണ്.
5. അന്നപൂരണി / താജ്മഹൽ ഒൺട്രു (കണ്ണോടു കാൺബതെല്ലാം, 1999)
അർജുൻ ചിത്രമായ കണ്ണോടു കാൺബതെല്ലാത്തിലെ ഈ ഗാനം പ്രണയാർദ്രമായ വരികളും സംഗീതവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹരിഹരൻ അനശ്വരമാക്കിയ ഈ ഗാനം കേൾവിക്കാരന് നൽകുന്ന അനുഭൂതി വളരെ വലുതാണ്.
6. ഏപ്രിൽ മാതത്തിൽ (വാലി, 1999)
അജിത് ഇരട്ടവേഷത്തിലെത്തിയ 'വാലി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനം റൊമാന്റിക് ഗാനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഹരിണിയും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഈ ഗാനം യുവത്വത്തിന്റെ ആവേശമായി ഇനിയും തുടരുന്നു.
7. സലോമിയ (കണ്ണെതിരെ തോൺടിനാൽ, 1998)
ദേവയുടെ ഗാനങ്ങളിലെ നാടൻ ശൈലിയുടെയും കത്ത് റിഥത്തിന്റെയും തനത് സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാസ് നൃത്ത ഗാനമാണിത്. പാർട്ടി പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ ഇന്നും ഈ പാട്ട് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.
8. എൻവളേ എൻവളേ (നിനൈത്തൻ വന്തായ്, 1998)
മനോയും അനുരാധ ശ്രീറാമും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഈ റൊമാന്റിക് ഗാനം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തമിഴ് സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഒന്നാണ്. ദേവയുടെ മാസ്മരിക വയലിൻ പശ്ചാത്തലം ഈ പാട്ടിന്റെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നു.
9. കറുപ്പുതാൻ എനക്കക്ക് പിടിച്ച കളറു (വെട്രി കൊടി കട്ട്, 2000)
നാടൻ പാട്ടുകളുടെ തനിമ ചോരാതെ ദേവ ഒരുക്കിയ ഒരു ജനപ്രിയ ഗാനമാണിത്. അനുരാധ ശ്രീറാമിന്റെ ശബ്ദവും ഊർജസ്വലമായ ഈണവും ഗാനത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നാടൻ ഹിറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു.
10. ഉൻ പെർ ചൊല്ല (മിൻസാര കന്ന, 1999)
വിജയ് ചിത്രമായ മിൻസാര കന്നയിലെ ഈ സങ്കടം തുളുമ്പുന്ന പ്രണയഗാനം ഹരിഹരനും സുജാത മോഹനും ചേർന്ന് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മെലഡി ട്രാക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ദേവയുടെ ഈണങ്ങൾ തമിഴ് മ്യൂസിക് പ്രേമികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും മായാതെ നിൽക്കും എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക പ്ലേലിസ്റ്റുകളിലെയും ഈ പാട്ടുകളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം.