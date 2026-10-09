'വോട്ട് മോഷണം' എന്ന ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു: രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ വോട്ട് മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് (Vote Chori) പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച നിലപാട് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു നിഷേധിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും, ഞങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഇതിന്മേൽ തെളിവ് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും ചേsearch ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതി ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്തില്ല. വോട്ട് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത് രാജ്യം മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്" - രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് (EVM) പകരം പേപ്പർ ബാലറ്റുകളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും, വോട്ട് മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിവേദനം നൽകിയത്. വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അന്വേഷിക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി ഉറപ്പുനൽകിയതായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും അറിയിച്ചു.