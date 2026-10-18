കാൻസർ മരുന്നുകളുടെ വില കുത്തനെ കുറയും; 137 മരുന്നുകളുടെ വ്യാപാരലാഭം 30 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രസർക്കാർ
Updated: Oct 18, 2026, 13:06 IST
രാജ്യത്തെ കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി നിർണായക തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. 137 നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ് കാൻസർ മരുന്നുകളുടെ വ്യാപാരലാഭം (Trade Margin) പരമാവധി ചില്ലറ വിൽപനവിലയുടെ (MRP) 30 ശതമാനമായി നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിങ് അതോറിറ്റി (NPPA) പരിമിതപ്പെടുത്തി.
ഈ നിർണായക തീരുമാനത്തിലൂടെ പല കാൻസർ മരുന്നുകളുടെയും വിലയിൽ 70 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പേറ്റന്റ് എടുത്തവയും, വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് പുതിയ വിലക്കയറ്റ നിയന്ത്രണം ബാധകമാകും. വിലക്കുറവിലൂടെ പ്രതിവർഷം രോഗികൾക്ക് ഏകദേശം 2,500 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.