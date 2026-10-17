ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്റ്റാർലിങ്ക് സജ്ജം; റിലയൻസിനു മറുപടിയുമായി ഇലോൺ മസ്ക്: സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് പോർക്കളം മുറുകുന്നു
ഇന്ത്യയിലെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് വിപണിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കിടെ, റിലയൻസ് ഇൻഡ്രീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക്. ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിപണിയിൽ കുത്തകാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള മസ്കിന്റെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് റിലയൻസ് ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി നൽകിയതോടെയാണ് പോര് കടുത്തത്.
സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്തെ മത്സരത്തെ പൂർണ്ണമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും എന്നാൽ ജിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നുമാണ് റിലയൻസ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പനിയും അവിടത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണമെന്നും റിലയൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വാണിജ്യാനുമതി ലഭിക്കാത്തത് ചിലരുടെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന തരത്തിലുള്ള മസ്കിന്റെ ഒളിയമ്പുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് "തങ്ങൾ മത്സരത്തെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല" എന്ന നിലപാടുമായി റിലയൻസ് രംഗത്തെത്തിയത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങളും സർക്കാർ നിബന്ധനകളും പാലിച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി തങ്ങൾ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്റ്റാർലിങ്ക് വിഭാഗവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെക്ട്രം അലോക്കേഷൻ രീതികളും സുരക്ഷാ അനുമതികളും സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിനാണ് ഇത് കളമൊരുക്കുന്നത്.