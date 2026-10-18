ഹരിയാനയിൽ കാശ്മീറിലേക്ക് പോയ ബസിന് നേരെ കല്ലേറ്; ഇത് വെറുപ്പിൽ നിന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യമെന്ന് കാശ്മീർ നേതാക്കൾ
Oct 18, 2026, 17:40 IST
ദില്ലിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് (ശ്രീനഗറിലേക്ക്) സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന് നേരെ ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ വെച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായി. ബസിന് നേരെ കല്ലുകളും ഇട്ടികളും എറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രായമായ ഒരു യാത്രികന് പരിക്കേൽക്കുകയും ബസിന്റെ ചില്ലുകൾ തകരുകയും ചെയ്തു.
ഇതൊരു 'ഹേറ്റ് ക്രൈം' (വെറുപ്പിൽ നിന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യം) ആണെന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കുകയും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വഴി കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് ഹരിയാന പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.