ബോംബ് ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ടെൽ അൽവിൽ നിന്ന് വിയന്നയിലേക്കുള്ള വിമാനം അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തി

By  Metro Desk Oct 19, 2026, 09:40 IST
ഓസ്ട്രേലിയൻ എയർ

ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അൽവിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ എയർലൈൻസിന്റെ (Austrian Airlines - OS82) എയർബസ് എ-320 വിമാനമാണ് ബോംബ് ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ബൾഗേറിയയിലെ സോഫിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയത്.

​റൊമാനിയൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപത്തുവെച്ച് വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ഉള്ളതായി ജീവനക്കാർക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനം സോഫിയയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ബൾഗേറിയൻ വ്യോമസേനയുടെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് വിമാനത്തിന് അകമ്പടി സേവിക്കുകയും സോഫിയയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു.

​വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 51 യാത്രക്കാരെയും 6 ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. അധികൃതർ വിമാനത്തിൽ സമഗ്രമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്. പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കുമെന്ന് എയർലൈൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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