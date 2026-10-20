കാനഡയിൽ തുടരാൻ ആൾബെർട്ട; വിഭജന നീക്കം റെഫറണ്ടത്തിൽ തള്ളി വോട്ടർമാർ
Oct 20, 2026, 13:30 IST
കാനഡയിൽ തുടരണമോ അതോ വേർപിരിയണമോ എന്ന നിർണ്ണായക റെഫറണ്ടത്തിൽ (Referendum) ആൾബെർട്ട പ്രവിശ്യയിലെ വോട്ടർമാർ രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാനഡ വിട്ട് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകാനുള്ള പ്രമേയത്തെ വൻഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ആൾബെർട്ടയിലെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.
ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ വിധി കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർനിക്കും (Mark Carney) രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും വലിയൊരു വിജയമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. എണ്ണസമൃദ്ധമായ ആൾബെർട്ട പ്രവിശ്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവാദികൾ ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തിയെങ്കിലും, ഐക്യകാനഡയ്ക്കായി നിലകൊണ്ട ഫെഡറലിസ്റ്റ് അനുകൂലികളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുകയായിരുന്നു. ആൾബെർട്ട കാനഡയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ തുടരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്നു.