കരിങ്കടലിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നു; യുദ്ധഭീതിയിൽ നാറ്റോ അതിർത്തികൾ
ബ്യൂഷാറെസ്റ്റ് / സോഫിയ: കരിങ്കടലിൽ (Black Sea) സഞ്ചരിക്കുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നത് നാറ്റോ (NATO) അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബൾഗേറിയക്കും റൊമാനിയക്കും സമീപമുള്ള സമുദ്രമേഖലയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിരവധി എണ്ണ-രാസവസ്തു ടാങ്കറുകൾക്കും ചരക്കുകപ്പലുകൾക്കും നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ചില കപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിക്കുകയും ചിലത് പൂർണ്ണമായി മുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ജീവനക്കാരെ രക്ഷപെടുത്താൻ തിരച്ചിൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. റൊമാനിയ, ബൾഗേറിയ തുടങ്ങിയ നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകൾക്ക് (Exclusive Economic Zone) തൊട്ടടുത്ത് വച്ചാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
ഈ മേഖലയിൽ യുദ്ധം പടരുന്നത് തടയാനും സമുദ്രപാത സുരക്ഷിതമാക്കാനും നാറ്റോ തങ്ങളുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തികളിൽ സുരക്ഷയും ഡ്രോൺ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തതോടെ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ നാറ്റോയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കളും അടിയന്തര ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു.