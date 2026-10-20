ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണം അമേരിക്കയെന്ന് ഇറാൻ; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ടെഹ്റാൻ
ടെഹ്റാൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന എണ്ണ ഗതാഗത പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാഭീഷണിക്കും അസ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണം അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലുകളാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാൻ. മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാന്നിധ്യവും അനാവശ്യമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളുമാണെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവിച്ചു.
കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തിന് ശേഷിയുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ വിദേശ ശക്തികളുടെ പ്രകോപനങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ തർക്കങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങളിലും യുഎസ് നടത്തുന്ന അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ എണ്ണ വിതരണത്തെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇറാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തങ്ങളുടെ ഭൗമപരിധിക്കുള്ളിലെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമായി തുടരുമെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.