അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർക്ക് നേരെ ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആക്രമണം; നയതന്ത്ര വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു
രാമല്ല/തെൽ അവീവ്: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താനെത്തിയ യൂറോപ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘത്തിന് നേരെ അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാർ. തയ്ബെ (Taybeh) ഗ്രാമത്തിൽ ഒലീവ് തോട്ടങ്ങളിൽ ഫലസ്തീനികൾ നേരിടുന്ന അക്രമങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിയാനെത്തിയ ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ്, പോളണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെയും കത്തോലിക്കാ സഭയിലെയും പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ തീവ്ര വലതുപക്ഷ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സംഘം നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയും വാഹനങ്ങൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് മേയർക്ക് മർദനമേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമം തടയാൻ തത്സമയം സുരക്ഷാ സേന കൃത്യമായി ഇടപെട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
സംഭവത്തെ ഫ്രാൻസും ബെൽജിയവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ രൂക്ഷമായി അപലപിച്ചു. അതിക്രമം കാണിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉപരോധം വേണമെന്ന് ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, സൈന്യത്തിന് (IDF) മുൻകൂട്ടി വിവരം നൽകാതെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നതാണ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഇസ്രായേൽ വിശദീകരിച്ചു.