ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന് ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചാരവൃത്തി ബജറ്റ് 1,300 കോടി രൂപയാക്കി ഉയർത്തി പാകിസ്ഥാൻ ഐ.എസ്.ഐ
Oct 16, 2026, 20:49 IST
പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐ.എസ്.ഐ (ISI) ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചാരവൃത്തിയുടെ വാർഷിക ബജറ്റ് 1,300 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന്' (Operation Sindoor) ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് (HUMINT) ശൃംഖല ശക്തമാക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മുമ്പ് 800 മുതൽ 900 കോടി രൂപ വരെയായിരുന്നു ഇതിനായി മാറ്റിുവെച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലും വ്യോമസേനയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താനും രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനുമാണ് ഈ ഭീമമായ തുക ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലേറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ചാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ വലിയ തുകകളാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾക്കായി നൽകിവരുന്നതെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.