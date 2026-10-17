ഉക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിനുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല: സെലൻസ്കി
കിയവ്: ഉക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്ന ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി പഴയപടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി. സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വേഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ (Throttling) പിൻവലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണതോതിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റഷ്യയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നണിപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആശയവിനിമയത്തിനും ഉക്രെയ്ൻ സൈന്യം പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റിനെയാണ്. സ്റ്റാർലിങ്ക് ആക്സസിലുണ്ടായ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായെന്നും ഇത് അപകടകരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ നീക്കമാണെന്നും സെലൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതിനിടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം യു.എസ് അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും സേവനം ഉടൻ തന്നെ പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഉക്രെയ്ൻ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.