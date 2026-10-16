ഹുതികളുടെ മിസൈൽ നിർമ്മാണം: സപ്ലൈ ചെയിനുകളിലെയും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളിലെയും വിടവുകൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാകുന്നു
സനാ / വാഷിംഗ്ടൺ: യമനിലെ ഹുതി വിമതർ അത്യാധുനിക ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലെ (Export Controls) വിടവുകളും സപ്ലൈ ചെയിനുകളിലെ അപകതകളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട്.
ഇരട്ട ഉപയോഗ ഘടകങ്ങളുടെ (Dual-Use Components) ദുരുപയോഗം:
ഹുതികൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന പരമ്പരാഗത ധാരണ തിരുത്തുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ. സാധാരണ വാണിജ്യ-വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായ ചിപ്പുകൾ, നിർദ്ദിഷ്ട സെൻസറുകൾ എന്നിവ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി ഹുതികൾ കൈക്കലാക്കുന്നു. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ പൊതുവിപണിയിൽ നിയമവിധേയമായി ലഭ്യമായവ ആയതിനാൽ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് എളുപ്പമാകുന്നു.
സപ്ലൈ ചെയിനിലെ കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖല:
മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലൂടെ നിയമവിധേയമായി കയറ്റി അയക്കുന്ന വ്യാവസായിക സാമഗ്രികൾ യമനിലെ ഹുതി നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലേക്ക് കള്ളക്കടത്ത് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെങ്കടൽ, അറേബ്യൻ കടൽ വഴിയുള്ള അനധികൃത കപ്പൽ ഗതാഗതവും കരമാർഗ്ഗമുള്ള അതിർത്തി ലംഘനങ്ങളുമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഉൽപ്പാദന ശേഷി സ്വയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു:
പൂർണ്ണമായി നിർമ്മിച്ച മിസൈലുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, മിസൈലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വെവ്വേറെ എത്തിച്ച് യമനിൽ വെച്ച് തദ്ദേശീയമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള (Assembly) ശേഷി ഹുതികൾ ഇതിനകം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങളെയും പരിശോധനകളെയും അതിജീവിക്കാൻ വിമതരെ സഹായിക്കുന്നു.
ആഗോള സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി:
ആഗോള കപ്പൽ ഗതാഗത പാതകൾക്കും അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഹുതികൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിസൈലുകളുടെ ഉറവിടം തടയണമെങ്കിൽ, ആഗോളതലത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും ഘടകങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുരക്ഷാ വിശകലന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.