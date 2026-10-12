റഷ്യ–ഉക്രെയ്ൻ 'ഊർജ്ജ വെടിനിർത്തൽ' പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; "തനിക്ക് പുതിയ അറിവെന്ന്" സെലെൻസ്കി
വാഷിംഗ്ടൺ / കീവ്: റഷ്യയും ഉക്രെയ്നും തമ്മിൽ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന 'ഊർജ്ജ വെടിനിർത്തലിന്' (Energy Ceasefire) ധാരണയായതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി നിർത്തിവെക്കാൻ ധാരണയായെന്നും, ഈ കരാർ ലംഘിക്കരുതെന്നും ട്രംപ് തന്റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' (Truth Social) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും "ഇത് തനിക്ക് പുതിയൊരു വാർത്തയാണെന്നുമാണ്" ഉക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പ്രതികരിച്ചത്. എങ്കിലും, റഷ്യ ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഉക്രെയ്നും കരാറിന് തയ്യാറാണെന്ന് സെലെൻസ്കി അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഊർജ്ജ മേഖല ലക്ഷ്യമിട്ട് കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് റഷ്യ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.