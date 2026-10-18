യു.എസ് മിഡ്ടേം 2026: ട്രംപിന്റെ ജനപ്രീതി 33 ശതമാനമായി കൂപ്പുകുത്തി; റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, നേട്ടമുണ്ടാക്കി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ
വാഷിംഗ്ടൺ: 2026-ലെ യു.എസ് ഇടക്കാല (മിഡ്ടേം) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ജനപ്രീതിയിൽ വൻ ഇടിവെന്ന് പുതിയ സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ട്രംപിന്റെ ജനപ്രീതി വെറും 33 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെ ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അതേസമയം, ഈ സാഹചര്യം മുതലാക്കി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിൽ ശക്തമായ മേൽക്കൈ നേടുന്നതായി സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന അഭിപ്രായ സർവേകൾ പ്രകാരം ട്രംപിന്റെ ഭരണനയങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക നിലപാടുകളിലും വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ കടുത്ത അസംതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ ജനപ്രീതിയിലുണ്ടായ ഈ റെക്കോർഡ് ഇടിവ് കോൺഗ്രസിലെ ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താനുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കും.
മറുവശത്ത്, വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗം ശക്തമാകുകയാണ്. സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ മുന്നേറുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ക്യാമ്പിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഇത് മികച്ച അവസരമൊരുക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.