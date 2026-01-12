എച്ച്ഐവിക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം; 15നും 24നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ രോഗബാധയുടെ തോത് കൂടുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി
എച്ച് ഐ വിക്കെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്യന്തം അപകടകരമാണ്. ചെറുപ്പക്കാർ ചതിക്കുഴിയിൽപ്പെട്ട് രോഗികളാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകരുത്. കണക്കുകൾ പ്രാകരം എച്ച്ഐവി ബാധിതരാകുന്നവരിൽ 15നും 24നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ ാേതത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്
2022 മുതൽ 2024 വരെ യഥാക്രമം, 9 ശതമാനം, 2 ശതമാനം 14.2 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ്. 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തന്നെ 15.4 ശതമാനമാണ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പുതിയ അണുബാധിതർ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി
എച്ച്ഐവി-എയ്ഡ്സ്, ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം ലക്ഷ്യമിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്നത്. എത്രകാലം ജീവിച്ചാലും അത്രയും നാൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പ് വരുത്താനാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.