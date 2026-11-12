ആന്ധ്രയിലെ ഏലൂരിൽ 43,000 കോടി രൂപയുടെ ഭൂഗർഭ കൽക്കരി വാതക പദ്ധതിയുമായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏലൂർ ജില്ലയിൽ 43,000 കോടി രൂപയുടെ (ഏകദേശം 4.59 ബില്യൺ ഡോളർ) വൻകിട ഭൂഗർഭ കൽക്കരി വാതക (Underground Coal Gasification – UCG) പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരുങ്ങുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സംയോജിത ഊർജ്ജ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സർക്കാർ രേഖകളിലൂടെയാണ് പുറത്തുവന്നത്.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പര്യവേഷണം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിശോധനകൾ, പൈലറ്റ് പ്രദർശനം എന്നിവയ്ക്കായി ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 40,000 കോടി രൂപ കൂടി നിക്ഷേപിക്കും.
പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മണ്ണുകുഴിച്ച് കൽക്കരി പുറത്തെടുക്കാതെ, ഭൂമിക്കടിയിലെ ആഴത്തിലുള്ള കൽക്കരി പാളികളെ അവിടെവെച്ചുതന്നെ രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ ഉപയോഗപ്രദമായ സിന്തറ്റിക് വാതകമാക്കി (Syngas) മാറ്റുന്ന നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. ഏലൂർ ജില്ലയിലെ ചിന്തലപൂടി, രേച്ചർല എന്നീ കൽക്കരി ബ്ലോക്കുകളിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഏകദേശം 5,000 പേർക്ക് നേരിട്ടും 35,000 പേർക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അടുത്ത 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 2.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വരെ നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം