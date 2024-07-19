അംഗോളയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അകപ്പെട്ട മലയാളി ഡ്രൈവറെയും ലോറിയെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല
കർണാടകയിലെ അംഗോളയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അകപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ ലോറിയും ഡ്രൈവറെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അർജുൻ മാത്രമാണ് ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ലോറിയുടെ ജിപിഎസ് അവസാനം കാണിച്ചത് മണ്ണിടിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ്
മുംബൈയിലേക്ക് ചരക്കുമായി പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അർജുൻ. ബന്ധുക്കൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം അർജുന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ റിംഗ് ചെയ്തെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. അർജുൻ മണ്ണിനടിയിലായ ലോറിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഭാര്യ കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞു
അതേസമയം ഇന്നാണ് വിവരം അറിയുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായും അർജുനെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കർണാടക ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു.
