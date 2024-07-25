അഞ്ചൽ രാമഭദ്രൻ വധക്കേസ്: 14 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വിധി പറയും

Jul 25, 2024
അഞ്ചൽ രാമഭദ്രൻ വധക്കേസ്: 14 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വിധി പറയും
ഐഎൻടിയുസി നേതാവായിരുന്ന അഞ്ചൽ രാമഭദ്രൻ വധക്കേസിന്റെ വിധി ഇന്ന്. സംഭവം നടന്ന് 14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കൊല്ലത്തെ സിപിഎം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയായ കേസിന്റെ വിധി വരുന്നത്. 2010 ഏപ്രിൽ 10നാണ് രാമഭദ്രനെ വീടിനുള്ളിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നത്

ഐഎൻടിയുസി ഏരൂർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു രാമഭദ്രൻ. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം. ലോക്കൽ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ച കേസ് രാമഭദ്രന്റെ ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ സിബിഐക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു

19 പ്രതികൾക്കെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഇതിലൊരു പ്രതി മരിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജയമോഹൻ, അഞ്ചൽ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എസ് സുമൻ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ബാബു പണിക്കർ എന്നിവരും പ്രതികളാണ്.
 


