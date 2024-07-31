അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു; മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ വയനാട്ടിലേക്ക്

By News DeskJul 31, 2024, 11:23 IST
അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു; മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ വയനാട്ടിലേക്ക്
[ad_1]

വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു. രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഓൺലൈനായാണ് യോഗം ചേർന്നത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേരുകയാണ്. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട് എത്തും. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ നാളെയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി വയനാട്ടിലെത്തും. 

പാർലമെന്റിൽ ഇന്നും വയനാട് ദുരന്തം ഇന്ത്യ മുന്നണി പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കും. ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അടിയന്തര പ്രമേയമായി വിഷയം ഉന്നയിക്കാനാണ് തീരുമാനം. സമയബന്ധിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകൾക്ക് ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം, മേഖലയിലെ പുനർനിർമാണത്തിന് ധനസഹായം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാകും അടിയന്തരപ്രമേയം വഴി സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുക. 

അതേസമയം വയനാട് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ലഭ്യമാക്കും എന്ന നിലപാട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു.


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like