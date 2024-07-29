അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: വിദേശത്ത് നിന്ന് മരുന്ന് കേരളത്തിലെത്തിക്കും
Jul 29, 2024, 10:35 IST
ആദ്യ ബാച്ച് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. കൂടുതൽ ബാച്ച് മരുന്നുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലെത്തിക്കും. നീർച്ചാലിലോ കുളത്തിലോ കുളിക്കുന്നതു വഴി അമീബ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗാണുക്കൾ മൂക്കിലെ നേർത്ത തൊലിയിലൂടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുകയും തലച്ചോറിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം.
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനായുള്ള ചികിത്സക്കായി വിദേശത്ത് നിന്നും മരുന്ന് കേരളത്തിലെത്തിക്കും. ജർമനിയിൽ നിന്നാണ് ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നായ മിൽറ്റിഫോസിൻ എത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ഡോക്ടർ ഷംസീർ വയലിലാണ് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത്
