അർജുൻ രക്ഷാദൗത്യം പതിനൊന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക്; കേരള മന്ത്രിമാർ ഷിരൂരിലേക്ക്

By News DeskJul 26, 2024, 08:16 IST
അർജുൻ രക്ഷാദൗത്യം പതിനൊന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക്; കേരള മന്ത്രിമാർ ഷിരൂരിലേക്ക്
[ad_1]

കർണാടകയിലെ ഷിരൂരിൽ കാണാതായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അർജുന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ദൗത്യം പതിനൊന്നാം ദിവസമായ ഇന്നും തുടരും. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം  രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഷിരൂരിലെത്തും. മന്ത്രിമാരായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസും എ കെ ശശീന്ദ്രനുമാണ് ഷിരൂരിലേക്ക് പോകുന്നത്

കാലാവസ്ഥാ കനത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ അർജുന്റെ ട്രക്കിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടും അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ തെരച്ചിൽ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ സ്‌കൂബ ഡൈവർമാർക്ക് നദിയിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. മഴ തുടരുന്നതിനാൽ നദിയിൽ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുണ്ട്

ഡ്രെഡ്ജർ അടക്കം എത്തിക്കാനും കാലാവസ്ഥ തടസ്സമാണ്. ഇന്ന് മുതൽ വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസം ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. ഗംഗാവലി പുഴയിലെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത്.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like