By News DeskJul 18, 2024, 14:32 IST
ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട് ഉടൻ വൃത്തിയാക്കും; തോട് ശുചീകരണത്തിന് സ്ഥിരം സമിതി
തിരുവനന്തപുരം ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട് ഉടൻ വൃത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനം. റെയിൽവേയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ ശുചീയാക്കും. ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥലം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും നഗരസഭക്ക് കീഴിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നഗരസഭയും ശുചീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം

ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട് ശുചീകരണത്തിന് സബ് കലക്ടർ അധ്യക്ഷനായ സ്ഥിരം സമിതി ഉണ്ടാക്കാനും തീരുമാനമായി. നഗരസഭ, റെയിൽവേ, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് പ്രതിനിധികൾ സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടായത്

ആകെ 12 കിലോമീറ്ററാണ് ആമയിഴഞ്ചാൻ തോടുള്ളത്. ഇതിൽ റെയിൽവേയുടെ ഭൂമി വഴി 117 മീറ്റർ കടന്നുപോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോട് വൃത്തിയാക്കാനിറങ്ങിയ ജോയി എന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളി മരിച്ചതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചത്.
 


