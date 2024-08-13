ആറ്റിങ്ങലിൽ പതിനഞ്ചു വയസുകാരി പീഡനത്തിന് ഇരയായി; ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

By adminAug 13, 2024, 15:43 IST
ആറ്റിങ്ങലിൽ പതിനഞ്ചു വയസുകാരി പീഡനത്തിന് ഇരയായി; ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

ആറ്റിങ്ങൽ മുദാക്കൽ പൊയ്കമുക്ക് സ്വദേശിനിയായ 15കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ. ആറ്റിങ്ങൽ ഇളമ്പ പാലത്തിന് സമീപം ബിന്ദു ഭവൻ വീട്ടിൽ ശരത്(28), ഇയാളുടെ ഭാര്യ നന്ദ(24) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം മനസ്സിലാക്കിയ അധ്യാപിക സ്‌കൂൾ കൗൺസിലറെ കൊണ്ട് നടത്തിയ കൗൺസിലിംഗിലാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തുവന്നത്

2021 മുതൽ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്നാണ് പരാതി. ഭാര്യ നന്ദയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ശരത് പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. നന്ദക്ക് മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ശരത് ആരോപിക്കുകയും തന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി തരണമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആയിരുന്നു

ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയ നന്ദ പരിചയക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ശരത് കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like