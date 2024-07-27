ആലുവയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു
Jul 27, 2024, 10:17 IST
[ad_1]
ബോണറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുക ഉയരുകയും പിന്നീട് ആളിക്കത്തുകയുമായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് ബസിൽ 38 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പുക ഉയർന്നതോടെ ഡ്രൈവർ യാത്രക്കാരോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്
[ad_2]
ആലുവയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു. അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ബസിന്റെ ബോണറ്റിൽ നിന്നാണ് തീ ഉയർന്നത്. ആർക്കും പരുക്കില്ല
ബോണറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുക ഉയരുകയും പിന്നീട് ആളിക്കത്തുകയുമായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് ബസിൽ 38 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പുക ഉയർന്നതോടെ ഡ്രൈവർ യാത്രക്കാരോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്
[ad_2]