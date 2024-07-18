ആലുവയിൽ നിന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി

By News DeskJul 18, 2024, 10:08 IST
ആലുവയിൽ നിന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി
[ad_1]

ആലുവയിൽ നിന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതലാണ് തോട്ടയ്ക്കാട്ടുകരയിലെ നിർധനരായ പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ കാണാതായത്

കാണാതായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 15, 16, 17 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കാണാതായത്. ആലുവ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like