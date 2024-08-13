ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല; മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ അനാവശ്യ പ്രചാരണങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനാവശ്യ പ്രചരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും നിലവിൽ ഇല്ല. അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടുക്കി കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. പുതിയ ഡാം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് നിലപാടെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി.
മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം വേണമെന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ്. എന്നാൽ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അനാവശ്യ പ്രചാരണമാണെന്നും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. നിലവിൽ ഡാമിന്റെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്താൻ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ദിവസേന പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാം തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ മതിയായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കും. ഇടുക്കി കലക്ടറേറ്റിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.