എറണാകുളത്ത് എച്ച് 1 എൻ 1 പനി ബാധിച്ച് നാല് വയസുകാരൻ മരിച്ചു

By News DeskJul 19, 2024, 10:20 IST
എറണാകുളത്ത് എച്ച് 1 എൻ 1 പനി ബാധിച്ച് നാല് വയസുകാരൻ മരിച്ചു
[ad_1]

എറണാകുളത്ത് എച്ച് 1 എൻ 1 പനി ബാധിച്ച് നാല് വയസുകാരൻ മരിച്ചു. ആലങ്ങാട് ഒളനാട് സ്വദേശി ലിയോൺ ലിബുവാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെയാണ് പനി ബാധിതനായ ലിയോണിനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോസിറ്റീവായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു

മലപ്പുറത്ത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു. പൊന്നാനി സ്വദേശി സൈഫുന്നീസയാണ് മരിച്ചത്. 47 വയസായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് സൈഫുന്നീസക്ക് പനി ബാധിച്ചത്. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം


 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like