എസ് ഐയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു; ഒരു പ്രതി പിടിയിൽ

Jul 26, 2024
എസ്ഐയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചയാൾ പൊലീസ് പിടിയിൽ. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി തട്ടത്തുമല സുജിൻ(27)ആണ് പിടിയിലായത്. കടയ്ക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ ജഹാംഗീറിന്റെ കലയപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ബൈക്ക് മോഷണം പോയത്.

ജൂലൈ 19ന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നത്. എസ്ഐ ജഹാംഗീർ തന്റെ അമ്മയുമായി അഞ്ചലിലെ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം നടന്നത്. വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ബൈക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം മനസിലായത്. പിന്നാലെ ചിതറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എത്തിയ രണ്ട് പേരാണ് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സുജിൻ പിടിയിലായത്.
 


