By News DeskJul 23, 2024, 14:58 IST
ഒരു പരിഗണനയും നൽകാത്ത ബജറ്റിനെതിരെ കേരള ജനത ഒന്നാകെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി
കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ പൂർണമായും അവഗണിച്ച കേന്ദ്ര നിലപാടിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി റവന്യു മന്ത്രി കെ രാജൻ. കേരളം ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെന്ന പോലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നിപ്പോകും. 

രണ്ട് കേന്ദ്രസഹമന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എയിംസ് അടക്കം കേരളം പ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയ പല പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരിഗണനയും നൽകാത്ത ബജറ്റിനെതിരെ കേരള ജനത ഒന്നാകെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും കെ രാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു

വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് ഏറ്റവും അധികം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമായിട്ടു പോലും ഒരു കേന്ദ്ര ടൂറിസം സഹ മന്ത്രി ഉണ്ടായിട്ടു കൂടി ടൂറിസം മേഖലയിൽ പോലും ഒരു പദ്ധതിയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തത് ഏറെ പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിൻറെ ധന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തത് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ കാണുന്നതു കൊണ്ടാണെന്നും കെ രാജൻ പറഞ്ഞു. 


