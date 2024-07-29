ഓയൂരിൽ ആറ് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കേസ്; മൂന്നാം പ്രതി അനുപമക്ക് ജാമ്യം
Jul 29, 2024, 18:11 IST
[ad_1]
ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസിന്റെ പഴുതടച്ച അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.
[ad_2]
കൊല്ലം ഓയൂരിൽ ആറ് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി അനുപമക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം. പഠനാവശ്യത്തിനായി ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അനുപമ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്
നേരത്തെ കൊല്ലം ഒന്നാം ക്ലാസ് അഡീഷണൽ കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുപമയും പിതാവും മാതാവും ചേർന്ന് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസിന്റെ പഴുതടച്ച അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.
[ad_2]