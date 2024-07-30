ഔദ്യോഗിക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകർ അല്ലാത്തവർ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകരുത്: മുഖ്യമന്ത്രി
Jul 30, 2024, 20:41 IST
തിരുവനന്തപുരം: ഔദ്യോഗിക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തകര് അല്ലാത്തവര് ആരും വയനാടിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. മറ്റുള്ളവര് പോയാല് പ്രാദേശിക സാഹചര്യം കാരണം വഴിയില് തടയുവാന് സാധ്യത ഉണ്ട്. വയനാടിലെ ദുരിത ബാധിതര്ക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നല്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുരിത ബാധിതര്ക്ക് എല്ലാ സഹായവും സര്ക്കാര് നല്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലൂടെ ആയിരിക്കും.
എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് ദുരിതാശ്വാസ സഹായമായി വസ്തുക്കള് വാങ്ങിയവര് അതാത് ജില്ലയിലെ കളക്ടറേറ്റില് 1077 എന്ന നമ്പറില് ബന്ധപ്പെട്ടു അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റില് ഇവ ശേഖരിക്കുവാന് സംവിധാനം ഒരുക്കും. പഴയ വസ്തുകള് എത്തിക്കരുത്. അവ സ്വീകരിക്കില്ല. പുതുതായി ആരും ഒന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കില് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി
