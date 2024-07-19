കട്ടപ്പനയിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ആറ് വയസുകാരി മകളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
Jul 19, 2024, 12:14 IST
ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ആനകുത്തിയിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ മകളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ ആറു വയസുകാരി ബബിതയാണ് മരിച്ചത്. കുടുംബം നാട്ടിൽപോയി വന്നിട്ട് രണ്ടുദിവസം മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. കുട്ടിക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നു.
കുട്ടിയെ തനിയെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി മാതാപിതാക്കൾ പണിക്ക് പോയിരുന്നു. തിരികെ വന്നപ്പോൾ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതായാണ് കണ്ടത്. മൃതദേഹം കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിൽ. കൂടെയുള്ള ഒരാളെ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
