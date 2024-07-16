കണ്ണൂരിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് സ്ത്രീ മരിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപകനാശനഷ്ടം. കണ്ണൂരിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് സ്ത്രീ മരിച്ചു. മട്ടന്നൂർ കോളാരിയിൽ കുഞ്ഞാമിനയാണ്(51) മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വീടിനടുത്തുള്ള വയലിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. താമരശ്ശേരി, കുറ്റ്യാടി ചുരങ്ങളിൽ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.
താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ആറാം വളവിനും ഏഴാം വളവിനും ഇടയിലാണ് മരം വീണത്. ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തി മരം മുറിച്ചുമാറ്റി. കുറ്റ്യാടി ചുരം റോഡിൽ മരം വീണതിനെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു
കനത്ത മഴയിൽ ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ലോവർ പെരിയാർ വൈദ്യുതി നിലയത്തിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് രണ്ട് ഫീഡറുകൾ തകർന്നു. കണ്ണൂരും കാസർകോടും നിരഴധി വീടുകൾ തകർന്നു. പലയിടത്തും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ മറിഞ്ഞുവീണു.
പന്തളത്ത് ഇന്നലെ വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിരവധി പോസ്റ്റുകളും മരങ്ങളും വീണു. വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ വീടിനോടു ചേർന്ന 50 അടി താഴ്ചയുള്ള കിണർ ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നു.
