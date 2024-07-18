കനത്ത മഴ; 4 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധി
മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കണ്ണൂര്, കാസർഗോഡ്, വയനാട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂലൈ 19) ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളെജുകൾ അങ്കണവാടികള്, ഐസിഎസ്ഇ, സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്, മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള് എന്നിവക്കടക്കം അവധി ബാധകമാണ്. മുന് നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള പൊതുപരീക്ഷകള്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകള് എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
കാസർഗോഡ് പ്രൊഫഷണൽ കൊളെജുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്റ്റർ അറിയിച്ചു
വയനാട് ,പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ, നവോദയ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
മേഖല, ജില്ലാതലങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പാഠ്യ, പാഠ്യേതര പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകർ ഔദ്യോഗികാനുമതി വാങ്ങേണ്ടതും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് പാലക്കാട് കളക്റ്റർ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
[ad_2]